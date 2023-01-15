(от 15.01.2023 - архив без пароля)
Что нового:
- Исправил загрузку видео с Яндекса, смотрите видео на моем YouTube канале;
- Добавил пункт "Поблагодарить автора". Переводы возможны только от Сбер;
- Изменил оформление окна программы, т.к. старое уже приелось;
- Вставил новую шкалу прогресса, т.к. без нее было не красиво;
- Сделал отображение прогресса скачивания на панели задач;
- Реализована (по просьбам) функция скачивания частей в папку;
- Добавил функцию скачивания частей в большем количестве, чем 5 штук,
только если это задать вручную в соответствующем поле;
- Добавил пункт для перемещения скачанного файла после загрузки
(по умолчанию поставил функцию – «не перемещать»);
- Исправил объединение файлов частей в один фильм, методом
склеивания по самому файлу «m3u8», вместо обычного объединения,
что позволило в итоге избавиться от склеек в исходном видео;
- Реализована замена непечатаемых символов для названий файлов;
- Добавил поддержку 2-х дополнительных сайтов для загрузки видео;
- Добавил воспроизведение звука после окончания процесса загрузки;
- Добавил новый фон программы и устранил недочёты.