(от 15.01.2023 - архив без пароля)





Что нового:

- Исправил загрузку видео с Яндекса, смотрите видео на моем YouTube канале;

- Добавил пункт "Поблагодарить автора". Переводы возможны только от Сбер;

- Изменил оформление окна программы, т.к. старое уже приелось;

- Вставил новую шкалу прогресса, т.к. без нее было не красиво;

- Сделал отображение прогресса скачивания на панели задач;

- Реализована (по просьбам) функция скачивания частей в папку;

- Добавил функцию скачивания частей в большем количестве, чем 5 штук,

только если это задать вручную в соответствующем поле;

- Добавил пункт для перемещения скачанного файла после загрузки

(по умолчанию поставил функцию – «не перемещать»);

- Исправил объединение файлов частей в один фильм, методом

склеивания по самому файлу «m3u8», вместо обычного объединения,

что позволило в итоге избавиться от склеек в исходном видео;

- Реализована замена непечатаемых символов для названий файлов;

- Добавил поддержку 2-х дополнительных сайтов для загрузки видео;

- Добавил воспроизведение звука после окончания процесса загрузки;